Vers un remplacement de l’Iran par l’Italie au Mondial 2026 ?

Pas mal non ? C’est états-unien. Eliminée en barrages par la Bosnie-Herzégovine le 31 mars dernier, l’Italie ne participera pas au Mondial nord-américain cet été . Mais alors que la Squadra Azzura enchaîne une troisième absence consécutive, un proche du président Donald Trump souhaite lui offrir un sauvetage sur le fil… en la qualifiant a posteriori à la place de l’Iran !

Au nom du palmarès

Dans un entretien accordé au Financial Times , l’homme d’affaire italo-états-unien Paolo Zampolli confirme qu’il a « suggéré aux président Trump et Infantino de remplacer l’Iran par l’Italie à la Coupe du monde » . L’homme qui murmure à l’oreille du Bureau ovale explique très sérieusement qu’ « avec quatre titres remportés, ils ont le pedigree nécessaire pour justifier leur intégration ». Etant « d’origine italienne, ce serait un rêve de voir les Azzurri participer à un tournoi organisé aux États-Unis » , poursuit Zampolli.…

JD pour SOFOOT.com