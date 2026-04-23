Frenkie De Jong entre dans l'histoire orange du Barça

Un match pour l’histoire. La rencontre entre le FC Barcelone et le Celta de Vigo (1-0) en Liga, ce mercredi, a permis à Frenkie De Jong de devenir le Néerlandais ayant le plus joué sous les couleurs du club catalan . Le blondinet a revêtu la tunique Blaugrana pour la 293 e fois de sa carrière , se faisant Cocu, Phillip de son prénom, et ses 292 apparitions entre 1998 à 2004.

Frenkie de Jong dépasse Cocu et devient le Néerlandais ayant joué le plus de matches avec le Barça (293). Félicitations, Frenkie ! 🇳🇱👏 pic.twitter.com/Gtr9YYHRrs…

CT pour SOFOOT.com