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Frenkie De Jong entre dans l'histoire orange du Barça
information fournie par So Foot 23/04/2026 à 09:34

Frenkie De Jong entre dans l'histoire orange du Barça

Frenkie De Jong entre dans l'histoire orange du Barça

Un match pour l’histoire. La rencontre entre le FC Barcelone et le Celta de Vigo (1-0) en Liga, ce mercredi, a permis à Frenkie De Jong de devenir le Néerlandais ayant le plus joué sous les couleurs du club catalan . Le blondinet a revêtu la tunique Blaugrana pour la 293 e fois de sa carrière , se faisant Cocu, Phillip de son prénom, et ses 292 apparitions entre 1998 à 2004.

Frenkie de Jong dépasse Cocu et devient le Néerlandais ayant joué le plus de matches avec le Barça (293). Félicitations, Frenkie ! 🇳🇱👏 pic.twitter.com/Gtr9YYHRrs…

CT pour SOFOOT.com

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