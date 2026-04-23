Frenkie De Jong entre dans l'histoire orange du Barça
Un match pour l’histoire. La rencontre entre le FC Barcelone et le Celta de Vigo (1-0) en Liga, ce mercredi, a permis à Frenkie De Jong de devenir le Néerlandais ayant le plus joué sous les couleurs du club catalan . Le blondinet a revêtu la tunique Blaugrana pour la 293 e fois de sa carrière , se faisant Cocu, Phillip de son prénom, et ses 292 apparitions entre 1998 à 2004.
Frenkie de Jong dépasse Cocu et devient le Néerlandais ayant joué le plus de matches avec le Barça (293). Félicitations, Frenkie ! 🇳🇱👏 pic.twitter.com/Gtr9YYHRrs…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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