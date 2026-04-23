La famille Rosenior, spécialiste des licenciements prématurés

La précocité dans les gènes. Licencié par Chelsea ce mercredi soir, Liam Rosenior a payé cash le prix de la pire série engrangée par les Blues depuis 114 ans : cinq défaites d’affilée. Un triste record sur lequel il aura le temps de méditer tout en comptant ses indemnités. L’ancien coach de Strasbourg a en effet été dégagé après seulement trois mois et demi en poste et un bilan famélique : 11 victoires, 2 nuls et surtout 10 défaites.

Sur les traces de papa

Seulement voilà : lors de son arrivée à West London en janvier dernier, Rosenior avait paraphé un contrat de six ans, prévu pour courir jusqu’en 2032. Il a donc été renvoyé alors qu’il lui restait 96% de son engagement à assurer, soit 74,5 mois sur 78.…

JD pour SOFOOT.com