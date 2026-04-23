Le gardien de Toronto se mue en sauveur de dernière minute

Le gardien de Toronto se mue en sauveur de dernière minute

Un buteur inattendu. Le Toronto FC est parvenu à arracher un match nul (3-3) contre l’Union de Philadelphie , en saison régulière de MLS, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le héros de la rencontre s’appelle Luka Gavran… le gardien de but de Toronto .

Gavran dans la roche

Dans le temps additionnel (90 e +6) , l’international canadien est monté aux avant-postes lorsque son équipe poussait pour combler un but de retard. Après avoir vu deux ballons lui passer à côté, il a enfin pu placer son coup de tête et libérer l’ensemble du BMO Field, l’enceinte du club canadien.…

CT pour SOFOOT.com