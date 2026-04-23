Un club de D2 néerlandaise a plus de chances de monter s'il perd
Quand le football devient des mathématiques. À une journée de la fin de l’Eerste Divisie, le FC Den Bosch se retrouve dans une situation inédite : neuvième et encore en course pour les barrages d’accession, le club de Bois-le-Duc augmenterait ses chances de montée… en perdant contre le leader ADO La Haye .
Dans un championnat découpé en plusieurs phases , où chaque mini-classement peut offrir un ticket pour les play-offs, les calculs deviennent délicats . Derrière ADO La Haye et SC Cambuur, déjà promus, six équipes se disputent encore la dernière place qualificative .…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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