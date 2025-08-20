 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vers un nouveau transfert record pour le foot féminin ?
information fournie par So Foot 20/08/2025 à 16:48

Vers un nouveau transfert record pour le foot féminin ?

Vers un nouveau transfert record pour le foot féminin ?

Ressortez le Guinness Book .

En juillet dernier, la canadienne Olivia Smith signait à Arsenal en provenance de Liverpool pour un transfert estimé à 1,16 million d’euros : tout simplement un record dans l’histoire du football féminin. Mais le football est un sport qui va très vite. Un peu plus d’un mois plus tard, Lizbeth Ovalle est en passe de battre ce record en rejoignant le club américain d’Orlando Pride pour un transfert estimé à 1,28 million d’euros , selon ESPN.…

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
