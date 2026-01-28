 Aller au contenu principal
Vers un nouveau choc franco-français en barrages ?
28/01/2026

La folie ! C’est un désastre pour l’OM, une contre-performance pour le PSG. Après le nul du champion de France contre Newcastle (1-1), le match nul et vierge de Monaco contre la Juve (0-0) et la large défaite marseillaise à Bruges (0-3) , Marseille est éliminé, et le PSG et Monaco sont les deux seuls clubs français qui verront les barrages de Ligue des champions.

Surprise : ils peuvent s’affronter. Un tirage au sort déterminera qui de Monaco, 21 ème , ou de Qarabağ, 22 ème , le PSG, 11 ème au final, affrontera. Monaco pourrait également tomber sur Newcastle qui a terminé 12 ème de la phase de ligue. Deux clubs d’un même pays peuvent s’affronter en barrages, comme avec le PSG et Brest la saison passée.…

Sport
A lire aussi

  • Tout le calendrier et les noms des barragistes de la C1
    Tout le calendrier et les noms des barragistes de la C1
    28.01.2026 

    V’la l’printemps. Puisqu’on connaît le nom des seize équipes concernées par les barrages de Ligue des champions, place au tirage au sort, puis aux barrages. Le tirage au sort se tiendra ce vendredi, à midi . Quelques principes régissent la cérémonie : les têtes ... Lire la suite

  • Bruges et Trubin déchirent le passeport européen de l'OM
    Bruges et Trubin déchirent le passeport européen de l'OM
    28.01.2026 

    Marseille s'est fait balayer sur la pelouse de Bruges pour son tout dernier match de ligue (3-0). Mais ce sera aussi son dernier match de Ligue des champions cette saison. En ballotage plutôt favorable au coup d'envoi, les Phocéens ont subi les événements mais ... Lire la suite

  • Le PSG glisse en barrages après son nul contre Newcastle
    Le PSG glisse en barrages après son nul contre Newcastle
    28.01.2026 

    C'est un match nul qui ne fait pas du tout les affaires du PSG : en ne prenant qu'un point à domicile contre Newcastle, ce mercredi soir (1-1), le champion d'Europe rate le top 8 et devra passer le mois prochain par les barrages, où il pourrait croiser... Monaco. ... Lire la suite

  • Monaco qualifié pour les barrages après son nul face à la Juventus
    Monaco qualifié pour les barrages après son nul face à la Juventus
    28.01.2026 

    Monaco 0-0 Juventus Ridiculisé par le Real Madrid la semaine dernière, Monaco, qui devait s’imposer pour s’assurer une qualification pour les barrages, s’est contenté d’un match nul face à la Juventus Turin lors de cette dernière journée de phase régulière de la ... Lire la suite

