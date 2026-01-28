Vers un nouveau choc franco-français en barrages ?
La folie ! C’est un désastre pour l’OM, une contre-performance pour le PSG. Après le nul du champion de France contre Newcastle (1-1), le match nul et vierge de Monaco contre la Juve (0-0) et la large défaite marseillaise à Bruges (0-3) , Marseille est éliminé, et le PSG et Monaco sont les deux seuls clubs français qui verront les barrages de Ligue des champions.
Surprise : ils peuvent s’affronter. Un tirage au sort déterminera qui de Monaco, 21 ème , ou de Qarabağ, 22 ème , le PSG, 11 ème au final, affrontera. Monaco pourrait également tomber sur Newcastle qui a terminé 12 ème de la phase de ligue. Deux clubs d’un même pays peuvent s’affronter en barrages, comme avec le PSG et Brest la saison passée.…
