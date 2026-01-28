Quand le stade de Bruges félicite l'OM pour sa qualification

Cruel de chez cruel. Tout le monde pensait que c’était réglé et que l’OM l’avait échappé belle, après s’être ramassé dans les grandes largeurs contre le Club Bruges (3-0), à commencer par le Jan Breydel Stadion.

Le multiplex géant n’était pas encore terminé, notamment le Benfica-Real devenu légendaire, quand l’enceinte belge a diffusé un message plutôt fair-play sur ses écrans géants pour… féliciter Marseille pour se qualification, comme capturé par les caméras de Canal+ sur place.…

CG pour SOFOOT.com