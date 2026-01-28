 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand le stade de Bruges félicite l'OM pour sa qualification
information fournie par So Foot 28/01/2026 à 23:38

Quand le stade de Bruges félicite l'OM pour sa qualification

Quand le stade de Bruges félicite l'OM pour sa qualification

Cruel de chez cruel. Tout le monde pensait que c’était réglé et que l’OM l’avait échappé belle, après s’être ramassé dans les grandes largeurs contre le Club Bruges (3-0), à commencer par le Jan Breydel Stadion.

Le multiplex géant n’était pas encore terminé, notamment le Benfica-Real devenu légendaire, quand l’enceinte belge a diffusé un message plutôt fair-play sur ses écrans géants pour… féliciter Marseille pour se qualification, comme capturé par les caméras de Canal+ sur place.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank