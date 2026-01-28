 Aller au contenu principal
Arsenal 1er, Bodø/Glimt en barrages... le classement et les qualifiés directs à la fin de la phase de ligue
28/01/2026

On dirait une soirée électorale. La folle soirée de multiplex de Ligue des champions s’est terminée, et elle est très naze pour les trois clubs français. Marseille a vécu un sale mercredi à Bruges (0-3) . L’OM dit au revoir à la Ligue des champions à la toute dernière seconde, après un but de dingue d’Anatoliy Trubin, gardien de… Benfica. Paris, qui n’a pas battu Newcastle (1-1) , devra passer par les barrages, comme la saison passée. Monaco, après son 0-0 contre la Juventus, valide in extremis sa place pour ces mêmes barrages. Les Monégasques terminent 21 èmes . Ils pourraient affronter les Parisiens.

Les huit qualifiés directs pour les huitièmes de finale

Arsenal, le Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelone, Chelsea, le Sporting et Manchester City compostent directement leurs tickets pour les huitièmes de finale. Toutes ces équipes l’ont emporté ce soir. Pour leur premier affrontement de leur histoire, Arsenal n’a pas mis de taule au Kairat Almaty, qui reste quand même bon dernier de la phase de ligue (3-2) . Arsenal termine la phase de ligue avec huit victoires en huit matchs. C’est parfait.…

UL pour SOFOOT.com

Sport
