Le résumé de la folle soirée de Ligue des champions

Comme prévu, le multiplex de la dernière journée des phases régulières de la Ligue des champions a été totalement dingue. Un but de gardien dans le temps additionnel qui élimine l’OM, une belle boulette et les records de Robert Lewandowski et Kylian Mbappé. Voilà ce qu’il fallait retenir.

→ le mercredi noir : Marseille éliminé par le but… d’un gardien

Bruges en mode FC Nantes ? Comme il y a deux semaines au Vélodrome, Marseille a complètement perdu les pédales à Bruges (0-3) . Alors qu’ils pensaient jusqu’au bout voir les barrages malgré cet échec cuisant, les Olympiens disent déjà au revoir à la Ligue des champions à cause d’un but de la tête d’Anatoliy Trubin, le gardien du Benfica, à la 90+8 e minute face au Real Madrid. Ce but change tout pour les Lisboètes, qui passent devant l’OM à la différence de but (-2 pour les Portugais, -3 pour les Marseillais). Quelle folie ! Le plus drôle dans cette histoire, c’est que les Belges avaient affiché un message sur les écrans géants du stade pour féliciter les Phocéens pour leur qualification.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv…

Par Ulysse Llamas et Thomas Morlec pour SOFOOT.com