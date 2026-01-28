Ligue des champions: le PSG rate le Top 8, Monaco en barrages, énorme désillusion pour l'OM

Le capitaine de Marseille Leonardo Balerdi après la défaite de son équipe à Bruges, en Liguee des champions, le 28 janvier 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Comme la saison dernière, le PSG, champion d'Europe en titre, n'a pas réussi à éviter les barrages de la Ligue des champions, tout comme Monaco, alors que l'OM a connu une énorme désillusion en étant éliminé après sa cuisante défaite à Bruges (3-0) mercredi lors de l'ultime journée de la phase de ligue.

A l'image de ses dernières sorties, Paris n'a pas du tout brillé sur sa pelouse du Parc des Princes et a été tenu en échec par Newcastle (1-1). Ce résultat a une lourde conséquence puisqu'il ne permet pas aux hommes de Luis Enrique, seulement 11e, d'intégrer directement les huitièmes de finale.

Après un pénalty d'Ousmane Dembélé stoppé par le gardien anglais Nick Pope, le PSG a ouvert très rapidement le score par l'intermédiaire de son maître à jouer portugais Vitinha mais il n'est jamais parvenu à museler totalement les Magpies, qui ont égalisé juste avant la pause sur une tête de Joe Willock.

Le choix fort de Luis Enrique de titulariser dans la cage le Russe Matveï Safonov, tout juste de retour de blessure, aux dépens de l'international français Lucas Chevalier, n'a donc pas été très payant mais Paris a surtout une nouvelle fois été victime de ses approximations en attaque. Il a également perdu son attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia, visiblement sérieusement touché à une cheville et sorti au bout de 20 minutes.

Le milieu du Paris SG Warren Zaïre-Emery au duel avec le joueur de Newcastle Lewis Miley, durant le match des Ligue des champions entre les deux équipes, le 28 janvier 2026 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

Les joueurs de la capitale vont donc devoir encore cravacher pour atteindre le prochain tour et affronteront soit Qarabag, soit Monaco (allers les 17-18 février, barrages retours 24-25 février), un adversaire qui sera défini vendredi au cours du tirage au sort effectué à Nyon au siège de l'UEFA.

Et s'ils parviennent à atteindre les 8e de finale, c'est le FC Barcelone de Lamine Yamal ou Chelsea, leur bourreau en finale de la Coupe du monde des clubs l'été dernier, qui se dressera sur leur route. Un sacré parcours pour un club qui aspire à un deuxième titre continental d'affilée mais paraît tirer singulièrement la langue.

- L'OM sorti au bout de la nuit -

L'OM n'aura même pas l'opportunité de jouer les barrages. En finissant à une piteuse 25e position, les Marseillais ont tout perdu à Bruges et disent déjà adieu à leur aventure européenne. Marseille pensait tenir son objectif au coup de sifflet final en Belgique mais un but incroyable du gardien du Benfica Lisbonne Anatolii Trubin dans les arrêts de jeu face au Real Madrid (4-2) a ruiné tous ses espoirs.

Les Portugais finissent 24e et dernier qualifié pour les barrages avec 9 points et une différence de buts de -2. Les Marseillais, avec 9 points et une différence de buts de -3, finissent 25e et premier éliminé.

De quoi tendre l'atmosphère sur la Canebière pour une équipe loin d'être souveraine en Ligue 1 (3e) malgré un large succès samedi contre le leader Lens (3-1).

Le défenseur de Monaco Jordan Teze durant le match de Ligue des champions contre la Juventus Turin, à Monaco le 28 janvier 2026 ( AFP / Frederic Dides )

Monaco s'en sort en revanche très bien avec une 21e place. En grande difficulté sur la scène nationale où elle reste sur cinq matches sans victoire et quatre défaites, l'ASM, écrasée la semaine dernière 6-1 par le Real Madrid, peut souffler et verra les barrages où elle sera opposée soit au PSG, soit à Newcastle.

Parmi les cadors européens, le Real, malgré un doublé de Kylian Mbappé, s'est sabordé à Lisbonne et a fini la rencontre à 9 après les exclusions de Rui Asencio et de Rodrygo. Les barrages attendent ainsi des Merengues toujours autant à la peine (9e) malgré l'arrivée aux commandes de l'équipe d'Alvaro Arbeloa en remplacement de Xabi Alonso.

Manchester City et Pep Guardiola (8e) seront par contre en 8e de finale après avoir disposé de Galatasaray (2-0) tout comme le FC Barcelone (5e), vainqueur au Camp Nou de Copenhague (4-1).