Vers un gros coup dur pour les Bleus ?

La double peine. Battu en finale de Ligue des champions samedi soir avec Arsenal, William Saliba pourrait avoir hypothéqué sa participation à la Coupe du monde . Selon les informations de Foot Mercato , le défenseur central des Gunners pourrait être absent plusieurs semaines après avoir aggravé une blessure antérieure lors de ces 120 minutes de combat.

Des examens déterminants ce lundi ?

L’ancien marseillais doit passer des examens ce lundi pour déterminer la gravité de la situation, afin de savoir s’il pourra être du voyage aux Etats-Unis. Dans le cas contraire, la place de titulaire qui lui était promise pourrait être offerte à Ibrahima Konaté, aux côtés de Dayot Upamecano . Resterait ensuite à savoir à qui Didier Deschamps ferait appel pour le remplacer au sein des 26.…

TB pour SOFOOT.com