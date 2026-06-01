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Vers un gros coup dur pour les Bleus ?
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 14:18

Vers un gros coup dur pour les Bleus ?

Vers un gros coup dur pour les Bleus ?

La double peine. Battu en finale de Ligue des champions samedi soir avec Arsenal, William Saliba pourrait avoir hypothéqué sa participation à la Coupe du monde . Selon les informations de Foot Mercato , le défenseur central des Gunners pourrait être absent plusieurs semaines après avoir aggravé une blessure antérieure lors de ces 120 minutes de combat.

Des examens déterminants ce lundi ?

L’ancien marseillais doit passer des examens ce lundi pour déterminer la gravité de la situation, afin de savoir s’il pourra être du voyage aux Etats-Unis. Dans le cas contraire, la place de titulaire qui lui était promise pourrait être offerte à Ibrahima Konaté, aux côtés de Dayot Upamecano . Resterait ensuite à savoir à qui Didier Deschamps ferait appel pour le remplacer au sein des 26.…

TB pour SOFOOT.com

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