Vers un duel Barcelone-Madrid pour la finale du Mondial 2030 ?

Ça joue déjà des coudes. À quatre ans d’un Mondial conjointement organisé entre l’Espagne, le Portugal et le Maroc, les différentes personnalités influentes jouent déjà des coudes pour désigner le stade hôte de la finale 2030 . Une semaine après Rafael Louzan, le président de la fédé espagnole qui confiait que le Bernabeù sera logiquement le stade de la finale, c’est au tour du maire de Barcelone Jaume Collboni d’entrer en piste.

Ce lundi, lors d’un gala organisé par Mundo Deportivo , l’édile barcelonais a annoncé avoir déposé la candidature du Camp Nou (dont l’actuelle rénovation portera sa capacité à 105 000 places). pour accueillir le match le plus suivi du monde : « Barcelone a toujours nourri une grande ambition d’accueillir des événements sportifs majeurs. […] La FIFA prendra la décision finale, mais j’ai déjà fait part de notre enthousiasme à l’idée d’organiser cet événement. » …

TJ pour SOFOOT.com