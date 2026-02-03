 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vers un duel Barcelone-Madrid pour la finale du Mondial 2030 ?
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 09:54

Vers un duel Barcelone-Madrid pour la finale du Mondial 2030 ?

Vers un duel Barcelone-Madrid pour la finale du Mondial 2030 ?

Ça joue déjà des coudes. À quatre ans d’un Mondial conjointement organisé entre l’Espagne, le Portugal et le Maroc, les différentes personnalités influentes jouent déjà des coudes pour désigner le stade hôte de la finale 2030 . Une semaine après Rafael Louzan, le président de la fédé espagnole qui confiait que le Bernabeù sera logiquement le stade de la finale, c’est au tour du maire de Barcelone Jaume Collboni d’entrer en piste.

Ce lundi, lors d’un gala organisé par Mundo Deportivo , l’édile barcelonais a annoncé avoir déposé la candidature du Camp Nou (dont l’actuelle rénovation portera sa capacité à 105 000 places). pour accueillir le match le plus suivi du monde : « Barcelone a toujours nourri une grande ambition d’accueillir des événements sportifs majeurs. […] La FIFA prendra la décision finale, mais j’ai déjà fait part de notre enthousiasme à l’idée d’organiser cet événement. »

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le coup de pression mis à l'OM par ses supporters
    Le coup de pression mis à l'OM par ses supporters
    information fournie par So Foot 03.02.2026 09:14 

    Les réunions avec les supporters, cette chandeleur marseillaise. Chaos dans le vestiaires et résultats décevants… la dernière semaine de l’OM, de Bruges à Paris, a été particulièrement agitée. Alors que Marseille reçoit Rennes ce mardi en huitièmes de coupe nationale, ... Lire la suite

  • Lamine Yamal veut rester au Barça toute sa vie
    Lamine Yamal veut rester au Barça toute sa vie
    information fournie par So Foot 03.02.2026 09:14 

    La star de la soirée. Ce lundi, à l’occasion du gala organisé pour les 120 ans du journal Mundo Deportivo , Lamine Yamal a été récompensé pour son année 2025. Selon le quotidien catalan, l’Espagnol a d’abord été encensé par Jordi Basté « pour avoir battu des records ... Lire la suite

  • Axel Disasi file dans un autre club de Premier League
    Axel Disasi file dans un autre club de Premier League
    information fournie par So Foot 03.02.2026 09:13 

    Du balais ! Après avoir passsé de longs mois au placard des indésirables de Chelsea, Axel Disasi va retrouver des couleurs. Sans trop se dépayser, le défenseur central s’est engagé en prêt du côté de West Ham jusqu’à la fin de la saison. Les deux clubs londoniens ... Lire la suite

  • Margaux Mameri, gardienne de but de l'équipe de France féminine de hockey sur glace
    JO 2026/Hockey sur glace: Les Bleues à la découverte des Jeux pour poursuivre leur progression
    information fournie par Reuters 03.02.2026 07:54 

    L'équipe de France féminine de hockey sur glace jouera jeudi, face au pays hôte italien, le premier match de son histoire aux Jeux olympiques et espère profiter de la caisse de résonance unique des JO pour poursuivre le ‍développement de la discipline en France. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank