« Une situation honteuse » : Cristian Romero allume la direction de Tottenham

Romero vide son sac sur Instagram. Ce lundi soir, Cristian Romero , 27 ans, a clairement exprimé sa frustration face au manque d’options dans l’effectif des Spurs .

Peu après la fermeture du marché des transferts, le défenseur central a publié un message sur Instagram dans lequel il remerciait ses coéquipiers pour leur engagement ainsi que les supporters pour leur soutien lors du match de dimanche contre Manchester City, au cours duquel son équipe est parvenue à arracher un point après avoir été menée 2-0.…

JE pour SOFOOT.com