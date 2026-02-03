Raheem Sterling est toujours à la recherche d'un club

Tout juste divorcé, Sterling se fait recaler. Et oui, l’Union Berlin a dit non à Raheem Sterling . Il y a cinq ans, personne n’aurait pris au sérieux cette phrase. Aujourd’hui, on la comprend.

L’ailier anglais de 31 ans n’a plus joué de match professionnel depuis la fin de la saison passée lors de son prêt à Arsenal. Dès son retour à Chelsea, qui l’avait acheté un peu plus de 56 millions d’euros, le natif de Kingston a été écarté du groupe professionnel .…

EA pour SOFOOT.com