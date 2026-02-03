 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Raheem Sterling est toujours à la recherche d'un club
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 12:05

Raheem Sterling est toujours à la recherche d'un club

Raheem Sterling est toujours à la recherche d'un club

Tout juste divorcé, Sterling se fait recaler. Et oui, l’Union Berlin a dit non à Raheem Sterling . Il y a cinq ans, personne n’aurait pris au sérieux cette phrase. Aujourd’hui, on la comprend.

L’ailier anglais de 31 ans n’a plus joué de match professionnel depuis la fin de la saison passée lors de son prêt à Arsenal. Dès son retour à Chelsea, qui l’avait acheté un peu plus de 56 millions d’euros, le natif de Kingston a été écarté du groupe professionnel .…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank