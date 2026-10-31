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Vers un départ de Paulo Fonseca de l'OL ?
information fournie par So Foot 31/10/2026 à 23:41

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Vers un départ de Paulo Fonseca de l'OL ?

Vers un départ de Paulo Fonseca de l'OL ?

Avenir flou. Selon les informations de L’Équipe , Paulo Fonseca pourrait quitter l’Olympique lyonnais pour rejoindre le Sporting . Si le quotidien sportif français assure que pour l’heure rien n’est acté ni signé, des discussions existent entre le club lisboète, l’agent de l’entraîneur des Gones et l’OL .

La cible prioritaire du président du Sporting

L’Équipe rapporte ainsi que des discussions ont été ouvertes entre les trois parties depuis une semaine . Il serait ainsi la priorité du président des Leões , Frederico Varandas pour remplacer Rui Borges de plus en plus contesté par les supporters. Celui qui occupe le banc du Sporting depuis 2024 souffre du début de saison délicat de ses joueurs, notamment en Ligue des champions. Le board du club envisagerait ainsi de le remplacer à court terme. Paulo Fonseca ne serait pas insensible à l’approche de son club de coeur .…

LB pour SOFOOT.com

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