Michael Carrick reste évasif sur son avenir
La théorie du vide. Après que Manchester United a subi un nouveau revers en championnat face à Chelsea ce samedi après-midi (2-0), le cinquième cette saison en Premier League, Michael Carrick est resté évasif sur son avenir .
Un coach sur la sellette
Alors que les Red Devils n’ont gagné aucun de leurs neuf derniers matchs, le tacticien mancunien s’est contenté d’une phrase laconique à l’issue de la rencontre , assurant se « concentrer simplement » sur les prochaines échéances de son équipe.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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