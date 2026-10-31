Michael Carrick reste évasif sur son avenir

La théorie du vide. Après que Manchester United a subi un nouveau revers en championnat face à Chelsea ce samedi après-midi (2-0), le cinquième cette saison en Premier League, Michael Carrick est resté évasif sur son avenir .

Un coach sur la sellette

Alors que les Red Devils n’ont gagné aucun de leurs neuf derniers matchs, le tacticien mancunien s’est contenté d’une phrase laconique à l’issue de la rencontre , assurant se « concentrer simplement » sur les prochaines échéances de son équipe.…

LB pour SOFOOT.com