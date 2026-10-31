Troyes se donne de l'air face au Mans
Troyes 2-0 Le Mans
Buts : Diop (33 e ), Boura (71 e ) pour l’ESTAC
Le match de la peur. Seule rencontre de Ligue 1 programmée ce samedi, il a fallu attendre les vingt dernières minutes pour véritablement voir le match s’emballer. Mais ce sont bien les Troyens qui se sont imposés devant leur public et qui signe ainsi la bonne opération en bas du classement.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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