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Troyes se donne de l'air face au Mans
information fournie par So Foot 31/10/2026 à 22:44

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Troyes se donne de l'air face au Mans

Troyes se donne de l'air face au Mans

Troyes 2-0 Le Mans

Buts : Diop (33 e ), Boura (71 e ) pour l’ESTAC

Le match de la peur. Seule rencontre de Ligue 1 programmée ce samedi, il a fallu attendre les vingt dernières minutes pour véritablement voir le match s’emballer. Mais ce sont bien les Troyens qui se sont imposés devant leur public et qui signe ainsi la bonne opération en bas du classement.…

LB pour SOFOOT.com

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