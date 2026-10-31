Le derby della Madonnina est Rossoneri

AC Milan 3-1 Inter

Buts : Pulisic (4 e ), Rabiot (10 e ), Moreira (43 e ) pour les Rossoneri // Bastoni (23 e ) pour les Nerazzurri

Huitième derby sans défaite pour les Rossoneri . Dans ce choc au sommet entre l’AC Milan qui a entamé sa remontée au classement et l’Inter co-leader de Serie A avec la Lazio, ce sont bien les protégés de Rúben Amorim qui ont signé la bonne opération du jour avec un succès 3 à 1 face au voisin interiste.…

LB pour SOFOOT.com