Vers un combat de boxe entre Sergio Ramos et un masculiniste ?
information fournie par So Foot 28/01/2026 à 21:32

Qui est vraiment surpris ? Libre de tout contrat depuis son départ en décembre du club mexicain de Monterrey, Sergio Ramos pourrait faire un combat de boxe professionnel . Si rien n’est encore officiel, l’ancien international espagnol s’entraîne très sérieusement depuis plusieurs semaines et pourrait même affronter l’influenceur masculiniste Andrew Tate, banni d’Instagram et TikTok pour des propos misogynes mais également inculpé pour viol, trafic d’êtres humains et coups et blessures au Royaume-Uni, dans un combat en six rounds au Qatar le 22 août prochain.

🚨 JUST IN: Andrew Tate vs Sergio Ramos DONE ✍️✅ They will square off in a 6-Round professional bout in Qatar. 🇶🇦🥊 Misfits Boxing will hold the event on August 22nd. ANNOUNCEMENT this week. https://t.co/54akuMqLQZ pic.twitter.com/gx0gCMngkK…

TM pour SOFOOT.com

