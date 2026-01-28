Bruges et Trubin déchirent le passeport européen de l'OM
Marseille s'est fait balayer sur la pelouse de Bruges pour son tout dernier match de ligue (3-0). Mais ce sera aussi son dernier match de Ligue des champions cette saison. En ballotage plutôt favorable au coup d'envoi, les Phocéens ont subi les événements mais terminent 25e à cause d'un but au bout de la nuit... du gardien de Benfica. Oui oui.
Club Bruges 3-0 Olympique de Marseille
Buts : Diakhon (4e), Vermant (11e) et Stanković (79e) pour Bruges
…
Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer