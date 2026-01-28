Bruges et Trubin déchirent le passeport européen de l'OM

Marseille s'est fait balayer sur la pelouse de Bruges pour son tout dernier match de ligue (3-0). Mais ce sera aussi son dernier match de Ligue des champions cette saison. En ballotage plutôt favorable au coup d'envoi, les Phocéens ont subi les événements mais terminent 25e à cause d'un but au bout de la nuit... du gardien de Benfica. Oui oui.

Club Bruges 3-0 Olympique de Marseille

Buts : Diakhon (4e), Vermant (11e) et Stanković (79e) pour Bruges

…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com