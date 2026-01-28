Le PSG glisse en barrages après son nul contre Newcastle

C'est un match nul qui ne fait pas du tout les affaires du PSG : en ne prenant qu'un point à domicile contre Newcastle, ce mercredi soir (1-1), le champion d'Europe rate le top 8 et devra passer le mois prochain par les barrages, où il pourrait croiser... Monaco.

PSG 1-1 Newcastle

Buts : Vitinha (8 e ) pour le PSG // Willock (45 e +2) pour les Magpies

CG pour SOFOOT.com