Tout le calendrier et les noms des barragistes de la C1

V’la l’printemps. Puisqu’on connaît le nom des seize équipes concernées par les barrages de Ligue des champions, place au tirage au sort, puis aux barrages. Le tirage au sort se tiendra ce vendredi, à midi . Quelques principes régissent la cérémonie : les têtes de série, classées de la 9 ème à la 16 ème place, affronteront les équipes classées de la 17 ème à la 24 ème place. En gros, le 9 ème (le Real Madrid) affronte le 23 ème ou le 24 ème (Bodø/Glimt ou Benfica) et le 10 ème (l’Inter Milan) jouera contre l’autre.

Les rencontres se dérouleront les 17, 18, 23 et 24 février prochains. Les matchs retour auront lieu chez les mieux classés.…

