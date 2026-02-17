Vers la prolongation d'un attaquant à Arsenal ?

Le leader de la Premier League passe à l’action . Selon la BBC, Bukayo Saka devrait prolonger son contrat avec Arsenal jusqu’en 2031 . La star anglaise est en passe de devenir le plus gros salaire du club. Un signal fort envoyé par la direction des Gunners , bien décidée à garder ses joyaux. Celui qui facture sept buts et quatre passes décisives devrait toucher un salaire estimé à 343 000 euros par semaine.

Arsenal mise sur la stabilité de son effectif

Le club londonien a déjà prolongé ses cadres l’été dernier : William Saliba, Gabriel Magalhães, Ethan Nwaneri et Myles Lewis-Skelly ont tous signé de nouveaux contrats à long terme . Le message est clair pour leurs adversaires : Arsenal construit une nouvelle dynamique et personne ne doit manquer le train.…

AR pour SOFOOT.com