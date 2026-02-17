 Aller au contenu principal
Fin du suspense, les compos sont tombées pour Monaco-PSG
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 20:04

Place au spectacle, tout le monde est là !

On avait peur que les absents soient nombreux côté parisien et monégasque, il n’en est rien ! Les compositions d’équipe pour le barrage aller de Ligue des champions entre l’AS Monaco et le PSG sont tombées et les principales armes offensives sont de sortie de part et d’autre : Ousmane Dembélé pour Paris et Maghnes Akliouche pour Monaco.…

JF pour SOFOOT.com

Sport
