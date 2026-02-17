Galatasaray en colle cinq à la Juve et pose une option sur les huitièmes

Galatasaray 5-2 Juventus

Buts : Sara (15 e ) Lang (49 e et 75 e ), Sanchez (60 e ) et Boey (86 e ) pour le Cimbom // Koopmeiners (16 e et 32 e ) pour les Bianconeri

Expulsion : Cabal (67 e ) pour la Vieille Dame …

