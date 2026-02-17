 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Galatasaray en colle cinq à la Juve et pose une option sur les huitièmes
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 20:58

Galatasaray en colle cinq à la Juve et pose une option sur les huitièmes

Galatasaray en colle cinq à la Juve et pose une option sur les huitièmes

Galatasaray 5-2 Juventus

Buts : Sara (15 e ) Lang (49 e et 75 e ), Sanchez (60 e ) et Boey (86 e ) pour le Cimbom // Koopmeiners (16 e et 32 e ) pour les Bianconeri

Expulsion : Cabal (67 e ) pour la Vieille Dame

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Samir Nasri est soûlé par le bazar à l’OM
    Samir Nasri est soûlé par le bazar à l’OM
    information fournie par So Foot 17.02.2026 20:23 

    Supporter un jour, supporter toujours. Désormais consultant pour Canal+, Samir Nasri n’en a pas oublié son amour pour l’OM , loin de là. Alors que la situation à Marseille a encore évolué ce mardi, avec le retour de Medhi Benatia, l’ancien milieu international ... Lire la suite

  • Fin du suspense, les compos sont tombées pour Monaco-PSG
    Fin du suspense, les compos sont tombées pour Monaco-PSG
    information fournie par So Foot 17.02.2026 20:04 

    Place au spectacle, tout le monde est là ! On avait peur que les absents soient nombreux côté parisien et monégasque, il n’en est rien ! Les compositions d’équipe pour le barrage aller de Ligue des champions entre l’AS Monaco et le PSG sont tombées et les principales ... Lire la suite

  • Un ancien adjoint de Ten Hag à Manchester United balance sur Cristiano Ronaldo
    Un ancien adjoint de Ten Hag à Manchester United balance sur Cristiano Ronaldo
    information fournie par So Foot 17.02.2026 19:27 

    Le divorce étalé sur la place publique. Entre Erik Ten Hag et Cristiano Ronaldo, ça n’a jamais été le grand amour. Une relation houleuse qui a longtemps fait les gros titres, avant une exfiltration en catimini après une interview dévastatrice pour l’image du joueur ... Lire la suite

  • Vers la prolongation d'un attaquant à Arsenal ?
    Vers la prolongation d'un attaquant à Arsenal ?
    information fournie par So Foot 17.02.2026 19:25 

    Le leader de la Premier League passe à l’action . Selon la BBC, Bukayo Saka devrait prolonger son contrat avec Arsenal jusqu’en 2031 . La star anglaise est en passe de devenir le plus gros salaire du club. Un signal fort envoyé par la direction des Gunners , bien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank