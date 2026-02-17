Samir Nasri est soûlé par le bazar à l’OM

Supporter un jour, supporter toujours. Désormais consultant pour Canal+, Samir Nasri n’en a pas oublié son amour pour l’OM , loin de là. Alors que la situation à Marseille a encore évolué ce mardi, avec le retour de Medhi Benatia, l’ancien milieu international a été interrogé sur le plateau de Canal sur son avis sur la situation, lui qui est proche du directeur sportif dans la vie .

"En tant que marseillais, ils me soûlent" 💥 L'analyse de Samir Nasri sur la situation des derniers jours à l'OM 👀#UCL pic.twitter.com/nvTX4IXdgl…

JF pour SOFOOT.com