Un ancien adjoint de Ten Hag à Manchester United balance sur Cristiano Ronaldo
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 19:27

Un ancien adjoint de Ten Hag à Manchester United balance sur Cristiano Ronaldo

Un ancien adjoint de Ten Hag à Manchester United balance sur Cristiano Ronaldo

Le divorce étalé sur la place publique.

Entre Erik Ten Hag et Cristiano Ronaldo, ça n’a jamais été le grand amour. Une relation houleuse qui a longtemps fait les gros titres, avant une exfiltration en catimini après une interview dévastatrice pour l’image du joueur et du club. Alors que l’entraîneur néerlandais a plusieurs fois mis le Portugais face à ses responsabilités devant la presse, et que le joueur l’a plusieurs fois critiqué après son départ, voilà qu’un nouvel acteur de l’époque s’est exprimé sur cette sombre période : Steve McClaren. Dans le podcast de Paul Scholes, The Good, The Bad & The Football, l’ancien sélectionneur des Three Lions et adjoint à Man U à l’époque, a balancé quelques détails croustillants de cette invivable cohabitation.…

JF pour SOFOOT.com

  • Vers la prolongation d'un attaquant à Arsenal ?
    Vers la prolongation d'un attaquant à Arsenal ?
    information fournie par So Foot 17.02.2026 19:25 

    Le leader de la Premier League passe à l’action . Selon la BBC, Bukayo Saka devrait prolonger son contrat avec Arsenal jusqu’en 2031 . La star anglaise est en passe de devenir le plus gros salaire du club. Un signal fort envoyé par la direction des Gunners , bien ... Lire la suite

  • Pape Matar Sarr appelle à la libération de supporters sénégalais arrêtés au Maroc
    Pape Matar Sarr appelle à la libération de supporters sénégalais arrêtés au Maroc
    information fournie par So Foot 17.02.2026 19:17 

    Soutien aux incarcérés. Dans un tweet publié mardi, l’international sénégalais Pape Matar Sarr a réclamé la libération de supporters sénégalais détenus au Maroc . Trente jours après la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée le 18 janvier 2026, ... Lire la suite

  • Quand un chien vient mordre les dirigeants de Mansfield Town en pleine interview
    Quand un chien vient mordre les dirigeants de Mansfield Town en pleine interview
    information fournie par So Foot 17.02.2026 19:14 

    Plus divertissant qu’une conf de presse de Didier Deschamps. Tombeur de Burnley au 4 e tour de FA Cup (2-1), Mansfield Town est en plein rêve . Alors que le pensionnaire de troisième division anglaise a appris ce mardi qu’il recevrait Arsenal en huitièmes de finale ... Lire la suite

  • Mikel Arteta est 100% confiant pour le titre d'Arsenal
    Mikel Arteta est 100% confiant pour le titre d'Arsenal
    information fournie par So Foot 17.02.2026 19:09 

    Arsenal futur champion d’Angleterre ? For sure . Premiers du championnat avec quatre points d’avance sur Manchester City, les Gunners ne sont plus très loin de remporter la Premier League. Ce serait une première depuis 2004. Et Mikel Arteta ne se cache plus : il ... Lire la suite

