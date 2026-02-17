Un ancien adjoint de Ten Hag à Manchester United balance sur Cristiano Ronaldo

Le divorce étalé sur la place publique.

Entre Erik Ten Hag et Cristiano Ronaldo, ça n’a jamais été le grand amour. Une relation houleuse qui a longtemps fait les gros titres, avant une exfiltration en catimini après une interview dévastatrice pour l’image du joueur et du club. Alors que l’entraîneur néerlandais a plusieurs fois mis le Portugais face à ses responsabilités devant la presse, et que le joueur l’a plusieurs fois critiqué après son départ, voilà qu’un nouvel acteur de l’époque s’est exprimé sur cette sombre période : Steve McClaren. Dans le podcast de Paul Scholes, The Good, The Bad & The Football, l’ancien sélectionneur des Three Lions et adjoint à Man U à l’époque, a balancé quelques détails croustillants de cette invivable cohabitation.…

JF pour SOFOOT.com