information fournie par So Foot • 17/03/2025 à 13:15

Véronique Rabiot va porter plainte après PSG-OM

L’empire Rabiot contre-attaque.

Le retour d’Adrien Rabiot au Parc sous le maillot de l’OM a été aussi électrique que prévu. Entre sifflets, chants insultants et banderoles hostiles, l’ancien Parisien a eu droit à un accueil des plus virulents de la part des supporters du PSG. L’affaire va prendre une tournure judiciaire : Véronique Rabiot, mère et agente du joueur, a annoncé son intention de porter plainte après avoir été directement ciblée par ces insultes. …

