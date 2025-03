Véronique Rabiot : « Tout le monde a peur du PSG »

Vider son sac, définition.

Après avoir annoncé à Radio France qu’elle comptait porter plainte après les chants et banderoles insultants au Parc des Princes ce dimanche soir, Véronique Rabiot s’est confiée plus longuement sur la chaîne L’Equipe. « Si Adrien fait une erreur, il fait la une de tous les journaux, des TV, des médias, et là personne n’a bougé , s’est-elle agacée. Je ne pense pas que ce soit orchestré, mais je pense qu’il y a une part de responsabilité évidemment parce qu’on ne peut pas rentrer des banderoles de cette taille sans que ça se sache. Ou alors si le club n’est pas au courant, c’est que le club est mal géré (…) Tout le monde savait qu’il y aurait des réactions et pas gentilles. » …

CG pour SOFOOT.com