Véronique Rabiot lance une pétition pour plus de fermeté face aux insultes personnelles

Véronique Rabiot passe à l’action.

Les banderoles et chants injurieux du Classique PSG-OM (3-1) ne resteront pas sans suite. Après avoir porté plainte contre X, la mère d’Adrien Rabiot a lancé lundi une pétition intitulée « Pour un football respectueux – stop aux insultes personnelles dans les stades ». Son message est clair : « Les chants, banderoles et propos haineux ne sont pas des traditions de supporters : ce sont des violences verbales, souvent sexistes, racistes et diffamatoires, qui n’ont pas leur place dans notre société, encore moins dans nos stades. » Elle réclame une application stricte des règlements de la LFP et de la FFF contre les propos injurieux, ainsi qu’un renforcement des sanctions et des dispositifs de détection .…

CV pour SOFOOT.com