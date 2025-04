information fournie par So Foot • 03/04/2025 à 21:49

Véronique Rabiot dénonce « une justice à deux vitesse » en faveur du PSG

Véronique Rabiot a toujours le Paris Saint-Germain dans le viseur.

La mère d’Adrien Rabiot , victime des banderoles et chants injurieux lors du dernier Classique entre le PSG et l’OM (3-1), s’est exprimée ce jeudi sur le plateau de L’Équipe de Greg pour fustiger les sanctions infligées au club de la capitale . Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a infligé au PSG une amende de 20 000 euros, ainsi qu’une fermeture partielle de la tribune Auteuil pour le match face au Havre le 19 avril. La tribune sera ainsi remplie face à Angers ce samedi, lors du match qui pourrait définitivement entériner le titre des joueurs de Luis Enrique. « Mon sentiment, c’est que c’est scandaleux d’annoncer une sanction appliquée le 19 avril pour des faits qui se sont produits le 16 mars » , a déclaré la sexagénaire. « On a laissé au PSG le week-end libre pour fêter le titre . Pourtant, les sanctions sont immédiates pour tous les clubs, sauf le PSG. Pourquoi n’est-elle pas immédiate ? » …

FL pour SOFOOT.com