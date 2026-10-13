Venise débarque son entraîneur

La gondole n’aura pas tangué longtemps avant de céder. L’entraîneur de Venise Giovanni Stroppa a été remercié par sa direction ce mardi après un début de saison que l’on peut qualifier, si l’on veut se montrer sympathique, de médiocre à la tête de Venise.

Après être brillamment parvenus à faire l’ascenseur la saison passée en remportant la Serie B après la descente de l’exercice 2024-2025, les Arancioneroverdi n’ont pas gagné la moindre rencontre lors des six premières journées de championnat et comptent actuellement zéro point . Si Venise est la pire défense d’Italie , le club peut se consoler en étant que la deuxième pire attaque , l’honneur est sauf.…

MB pour SOFOOT.com