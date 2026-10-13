La triste raison de l’absence de Koke pour la réception de Manchester United

La triste raison de l’absence de Koke pour la réception de Manchester United

Lors des au revoir de Grizou à l’Atlético de Madrid, en mai dernier, son coéquipier Koke parlait de lui comme d’un « frère et (d’un) meilleur ami dans le vestiaire » . Cinq mois après ce départ difficile à digérer, voilà que le joueur le plus capé de l’histoire des Colchoneros , avec plus de 700 rencontres, vient de perdre sa mère .

Une minute de silence prévue

Koke fait encore partie des chouchous de Diego Simeone, qui continue de lui faire confiance : l’international espagnol a pris part à toutes les rencontres cette saison . Néanmoins, l’habituel chef de file de l’Atlético ne figure pas dans le groupe qui défiera Manchester United à la maison, ce mardi soir.…

AC pour SOFOOT.com