La triste raison de l’absence de Koke pour la réception de Manchester United
Lors des au revoir de Grizou à l’Atlético de Madrid, en mai dernier, son coéquipier Koke parlait de lui comme d’un « frère et (d’un) meilleur ami dans le vestiaire » . Cinq mois après ce départ difficile à digérer, voilà que le joueur le plus capé de l’histoire des Colchoneros , avec plus de 700 rencontres, vient de perdre sa mère .
Une minute de silence prévue
Koke fait encore partie des chouchous de Diego Simeone, qui continue de lui faire confiance : l’international espagnol a pris part à toutes les rencontres cette saison . Néanmoins, l’habituel chef de file de l’Atlético ne figure pas dans le groupe qui défiera Manchester United à la maison, ce mardi soir.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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