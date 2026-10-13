 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les clubs français font un 2/2 en Youth League
information fournie par So Foot 13/10/2026 à 16:38

Ajouter Boursorama à vos sources

Les clubs français font un 2/2 en Youth League

Les clubs français font un 2/2 en Youth League

Les gamins ont fait le travail, à vous les vieux ! Les U19 lensois et lillois ont tous les deux réussi à s’imposer ce mardi après-midi face à leurs homologues du Sporting Portugal et d’Arsenal. Quelques heures avant leurs aînés en Ligue des champions, ces deux victoires 3-2 les placent dans le top 24 de la compétition.

Lens, jusqu’au bout, Lille, c’est du solide

Tout s’est décidé dans les 30 dernières minutes de la rencontre, à la Gaillette. Menés tôt par les visiteurs, les Lensois ont su revenir par deux fois au score , grâce à Rocolat et Manoir. Un partage ? Non, merci ! Dans les ultimes minutes du match, Boubacar Diakité , 16 ans, offre les trois points à son club.…

LT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La triste raison de l’absence de Koke pour la réception de Manchester United
    La triste raison de l’absence de Koke pour la réception de Manchester United
    information fournie par So Foot 13.10.2026 17:47 

    Lors des au revoir de Grizou à l’Atlético de Madrid, en mai dernier, son coéquipier Koke parlait de lui comme d’un « frère et (d’un) meilleur ami dans le vestiaire » . Cinq mois après ce départ difficile à digérer, voilà que le joueur le plus capé de l’histoire ... Lire la suite

  • Un terrain, deux ballons, deux buts : l’action improbable de l’année a eu lieu en Chine
    Un terrain, deux ballons, deux buts : l’action improbable de l’année a eu lieu en Chine
    information fournie par So Foot 13.10.2026 17:00 

    Et on dit que les attaquants ne défendent pas… Sans doute lassé d’entendre des reproches sur ses efforts défensifs, l’attaquant sénégalais Mame Mor Ndiaye a trouvé la parade pour défendre sans trop avoir à courir. La technique ? Tirer, à l’aide d’un deuxième ballon, ... Lire la suite

  • Venise débarque son entraîneur
    Venise débarque son entraîneur
    information fournie par So Foot 13.10.2026 16:33 

    La gondole n’aura pas tangué longtemps avant de céder. L’entraîneur de Venise Giovanni Stroppa a été remercié par sa direction ce mardi après un début de saison que l’on peut qualifier, si l’on veut se montrer sympathique, de médiocre à la tête de Venise. Après ... Lire la suite

  • Pour la FFF, la faute sur Tiago Santos ne valait pas une expulsion
    Pour la FFF, la faute sur Tiago Santos ne valait pas une expulsion
    information fournie par So Foot 13.10.2026 16:22 

    Ça joue. Alors que le LOSC annonçait saisir ce lundi la FFF ainsi que la LFP suite à la grave blessure de son joueur Tiago Santos , la Direction de l’arbitrage de la fédération est revenue d’elle-même sur le fait de jeu dans son débrief arbitral post J6. Embed ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank