Les clubs français font un 2/2 en Youth League

Les gamins ont fait le travail, à vous les vieux ! Les U19 lensois et lillois ont tous les deux réussi à s’imposer ce mardi après-midi face à leurs homologues du Sporting Portugal et d’Arsenal. Quelques heures avant leurs aînés en Ligue des champions, ces deux victoires 3-2 les placent dans le top 24 de la compétition.

Lens, jusqu’au bout, Lille, c’est du solide

Tout s’est décidé dans les 30 dernières minutes de la rencontre, à la Gaillette. Menés tôt par les visiteurs, les Lensois ont su revenir par deux fois au score , grâce à Rocolat et Manoir. Un partage ? Non, merci ! Dans les ultimes minutes du match, Boubacar Diakité , 16 ans, offre les trois points à son club.…

LT pour SOFOOT.com