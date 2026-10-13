Pour la FFF, la faute sur Tiago Santos ne valait pas une expulsion
Ça joue. Alors que le LOSC annonçait saisir ce lundi la FFF ainsi que la LFP suite à la grave blessure de son joueur Tiago Santos , la Direction de l’arbitrage de la fédération est revenue d’elle-même sur le fait de jeu dans son débrief arbitral post J6.
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AP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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