Venezuela-Le bilan des séismes s'alourdit à près de 235 morts

Le bilan des séismes survenus jeudi au Venezuela s'est alourdi à près de 235 morts, a déclaré le ministre vénézuélien de la Santé Carlos Alvarado dans une interview à la télévision publique.

"Nous avons malheureusement accueilli environ 235 patients qui sont arrivés sans signes vitaux ou qui sont décédés à leur arrivée dans nos centres de santé", a dit jeudi Carlos Alvarado.

(Reuters; version française Camille Raynaud)