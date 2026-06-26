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Venezuela-Le bilan des séismes s'alourdit à près de 235 morts
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 04:14

Le bilan des séismes survenus jeudi au Venezuela s'est alourdi à près de 235 morts, a déclaré le ministre vénézuélien de la Santé Carlos Alvarado dans une interview à la télévision publique.

"Nous avons malheureusement accueilli environ 235 patients qui sont arrivés sans signes vitaux ou qui sont décédés à leur arrivée dans nos centres de santé", a dit jeudi Carlos Alvarado.

(Reuters; version française Camille Raynaud)

Venezuela
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