Venezuela-La présidente par intérim dit vouloir coopérer avec les États-Unis
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 08:28

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, appelle dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux les États-Unis à participer à l'élaboration d'un programme de coopération entre les deux pays après l'enlèvement du président Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines.

Dans ce texte au ton conciliant, l'ancienne vice-présidente de Nicolas Maduro souligne que le Venezuela "aspire à vivre sans menaces extérieures" et dit souhaiter donner la priorité à l'établissement de relations équilibrées et respectueuses avec les États-Unis.

Menacée dimanche soir par Donald Trump, Delcy Rodriguez invite Washington à travailler à "un programme de coopération orienté vers le développement partagé dans le cadre du droit international".

(Rédigé par Neil Fullick, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)

