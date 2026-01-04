Venezuela-La Cour suprême nomme Delcy Rodriguez présidente par intérim

La chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Venezuela a donné l'ordre samedi que la vice-présidente Delcy Rodriguez assume les fonctions de présidente par intérim en l'absence de Nicolas Maduro, capturé par les Etats-Unis lors d'une opération menée dans la nuit de vendredi.

Delcy Rodriguez assumera "les fonctions de présidente de la République bolivarienne du Venezuela afin de garantir la continuité administrative et la défense globale de la nation", a indiqué la Cour suprême.

La Cour débattra de la question afin de "déterminer le cadre juridique applicable pour garantir la continuité de l'Etat, l'administration du gouvernement et la défense de la souveraineté en l'absence forcée du président de la République", est-il précisé.

(Rédaction de Caracas; version française Camille Raynaud)