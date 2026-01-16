Venez vivre la finale de la CAN sur écran géant à l’Institut du monde arabe !

The place to be . Le Maroc et le Sénégal, les deux meilleurs sélections africaines du moment, ont rendez-vous ce dimanche soir en finale de la CAN , sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdallah de Rabat (20h). Un choc attendu qui sera retransmis sur écran géant depuis l’Institut du monde arabe , pour un événement exceptionnel en partenariat avec So Foot. Une soirée en accès libre dans la limite des places disponibles qui débutera à 18h30, soit 1h30 avant le coup d’envoi.

TB pour SOFOOT.com