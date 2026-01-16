 Aller au contenu principal
Roberto De Zerbi sous le charme d'Abdelli
information fournie par So Foot 16/01/2026 à 19:04

La piste prend de l’épaisseur. Annoncé comme une piste potentielle pour l’Olympique de Marseille lors de ce mercato d’hiver, Himad Abdelli compte déjà des admirateurs sur la Canebière . À la veille du déplacement des Phocéens sur la pelouse d’Angers, Roberto De Zerbi a en effet affirmé tout le bien qu’il pensait du meneur de jeu, qui pourrait bientôt évoluer sous ses ordres. « Abdelli est un joueur fort comme d’autres joueurs d’Angers , a-t-il glissé en conférence de presse. Je ne sais pas s’il jouera, je n’aime pas parler des joueurs d’autres équipes, par respect. Il faut que je sois concentré sur mon équipe, sa condition physique, beaucoup de choses. Mais quand les autres équipes ont des joueurs forts, s’ils ne jouent pas, tant mieux pour nous. »

De Zerbi pas effrayé par les critiques

Près de trois mois après avoir concédé le nul face à ces mêmes angevins, l’entraîneur italien se sait attendu alors que les doutes s’intensifient autour de son OM , battu par Nantes pour la reprise du championnat. « Les critiques qu’il y a eu et qu’il y aura ne me feront jamais changer d’avis sur mon travail et sur l’envie que j’ai de rester au club , a-t-il ainsi assuré. Les critiques radio, d’anciens joueurs, ou celles pour faire du mal au club, les critiques de personnes qui sont embêtées que je sois italien, ça ne me fera pas fuir. Bien au contraire. » Il n’empêche, une nouvelle contre-performance en Anjou ferait à nouveau monter la pression sur des Phocéens qui pointent déjà à huit points de la tête du championnat, et dont la place sur le podium ne tient qu’à un fil.…

