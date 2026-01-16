 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lorient coule Monaco, battu pour la quatrième fois d'affilée
information fournie par So Foot 16/01/2026 à 20:55

Lorient coule Monaco, battu pour la quatrième fois d'affilée

Lorient coule Monaco, battu pour la quatrième fois d'affilée

Monaco 1-3 Lorient

Buts : Fati (76 e ) pour l’ASM // Dieng (68 e ), Makengo (85 e ) et Karim (87 e ) pour les Merlus

Un Rocher, ça coule à pic.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Venez vivre la finale de la CAN sur écran géant à l’Institut du monde arabe !
    Venez vivre la finale de la CAN sur écran géant à l’Institut du monde arabe !
    information fournie par So Foot 16.01.2026 20:05 

    The place to be . Le Maroc et le Sénégal, les deux meilleurs sélections africaines du moment, ont rendez-vous ce dimanche soir en finale de la CAN , sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdallah de Rabat (20h). Un choc attendu qui sera retransmis sur écran géant ... Lire la suite

  • F1: Red Bull dévoile sa nouvelle voiture, Hadjar entre en scène
    F1: Red Bull dévoile sa nouvelle voiture, Hadjar entre en scène
    information fournie par AFP Video 16.01.2026 19:45 

    L'écurie Red Bull a dévoilé jeudi à Detroit, fief de son nouveau partenaire Ford, sa nouvelle monoplace de Formule 1 pour la saison 2026, avec son nouveau pilote français Isack Hadjar et l'incertitude liée au changement de règlement.

  • L'OL laisse filer un nouveau buteur en Liga
    L'OL laisse filer un nouveau buteur en Liga
    information fournie par So Foot 16.01.2026 19:32 

    Joli cours d’achat revente. Rarement décisif lors de la première partie de saison, Martín Satriano ne va pas s’attarder à Lyon . Le buteur uruguayen a en effet vu l’OL racheter son contrat au RC Lens, qui le prêtait depuis l’été dernier, contre cinq millions d’euros ... Lire la suite

  • Roberto De Zerbi sous le charme d'Abdelli
    Roberto De Zerbi sous le charme d'Abdelli
    information fournie par So Foot 16.01.2026 19:04 

    La piste prend de l’épaisseur. Annoncé comme une piste potentielle pour l’Olympique de Marseille lors de ce mercato d’hiver, Himad Abdelli compte déjà des admirateurs sur la Canebière . À la veille du déplacement des Phocéens sur la pelouse d’Angers, Roberto De ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank