Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Lorient coule Monaco, battu pour la quatrième fois d'affilée
information fournie par So Foot•16/01/2026 à 20:55
Lorient coule Monaco, battu pour la quatrième fois d'affilée
Monaco 1-3 Lorient
Buts : Fati (76
e
) pour l’ASM // Dieng (68
e
), Makengo (85
e
) et Karim (87
e
) pour les Merlus
The place to be . Le Maroc et le Sénégal, les deux meilleurs sélections africaines du moment, ont rendez-vous ce dimanche soir en finale de la CAN , sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdallah de Rabat (20h). Un choc attendu qui sera retransmis sur écran géant ...
Lire la suite
information fournie par AFP Video•16.01.2026•19:45•
L'écurie Red Bull a dévoilé jeudi à Detroit, fief de son nouveau partenaire Ford, sa nouvelle monoplace de Formule 1 pour la saison 2026, avec son nouveau pilote français Isack Hadjar et l'incertitude liée au changement de règlement.
Joli cours d’achat revente. Rarement décisif lors de la première partie de saison, Martín Satriano ne va pas s’attarder à Lyon . Le buteur uruguayen a en effet vu l’OL racheter son contrat au RC Lens, qui le prêtait depuis l’été dernier, contre cinq millions d’euros ...
Lire la suite
La piste prend de l’épaisseur. Annoncé comme une piste potentielle pour l’Olympique de Marseille lors de ce mercato d’hiver, Himad Abdelli compte déjà des admirateurs sur la Canebière . À la veille du déplacement des Phocéens sur la pelouse d’Angers, Roberto De ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer