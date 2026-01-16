 Aller au contenu principal
L'OL laisse filer un nouveau buteur en Liga
information fournie par So Foot 16/01/2026 à 19:32

L'OL laisse filer un nouveau buteur en Liga

L'OL laisse filer un nouveau buteur en Liga

Joli cours d’achat revente. Rarement décisif lors de la première partie de saison, Martín Satriano ne va pas s’attarder à Lyon . Le buteur uruguayen a en effet vu l’OL racheter son contrat au RC Lens, qui le prêtait depuis l’été dernier, contre cinq millions d’euros (et quelques bonus)… pour mieux le refourguer dans la foulée.

L’OL lève l’option d’achat de Martin Satriano avant son prêt à Getafe 🤝 Toutes les infos 👉 https://t.co/1mMsiKBS7Q pic.twitter.com/k1NVt9VUae…

TB pour SOFOOT.com

