L'OL laisse filer un nouveau buteur en Liga
Joli cours d’achat revente. Rarement décisif lors de la première partie de saison, Martín Satriano ne va pas s’attarder à Lyon . Le buteur uruguayen a en effet vu l’OL racheter son contrat au RC Lens, qui le prêtait depuis l’été dernier, contre cinq millions d’euros (et quelques bonus)… pour mieux le refourguer dans la foulée.
L’OL lève l’option d’achat de Martin Satriano avant son prêt à Getafe 🤝 Toutes les infos 👉 https://t.co/1mMsiKBS7Q pic.twitter.com/k1NVt9VUae…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
