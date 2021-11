Véhicules électriques : toutes les aides !

Les aides ont tendance à être réduites avec le temps. (© DR)

Vous avez forcément croisé, sur la route de vos vacances ou près de chez vous, des voitures électriques ou hybrides rechargeables. En France, leur nombre ne cesse d’augmenter. Selon l’association Avere-France, en août dernier, on comptait 640.000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables en circulation. En juillet, ils représentaient près d’une immatriculation sur trois, selon AAA Data. Alors pourquoi pas vous ?

Principal frein à l’achat, selon l’Observatoire Cetelem de l’Automobile : leur prix, plus élevé d’environ 10.000 euros que les équivalents thermiques.

La fourchette de prix est très large. Comptez 15.000 euros pour une Twingo électrique de base à plus de 100.000 euros pour une Tesla haut de gamme. Quant aux voitures hybrides rechargeables neuves, elles commencent à 35-40.000 euros et leur prix s’envole bien au-delà pour les belles berlines allemandes.

Le marché gagnant en maturité, on trouve désormais des occasions à des prix intéressants, à l'instar des nombreuses Renault Zoé de seconde main à moins de 10.000 euros.

À ce coût d’acquisition plus élevé, se rajoute celui du point de recharge à installer chez soi - ou dans sa copropriété, si l'on ne veut pas être uniquement tributaire du réseau, encore lacunaire, des bornes de recharge publiques. Prévoyez entre 1.200 et 2.500 euros supplémentaire selon l’équipement.

Pour soutenir cette transformation du parc automobile, l’État et les collectivités locales multiplient les aides financières. Seul hic, ces dispositifs évoluent presque tous les six mois et ont tendance à se réduire : en juillet, le bonus écologique pour les voitures électriques a diminué de 1.000 euros et baissera encore de 1.000 euros au 1er juillet 2022. Pire, il disparaîtra complètement pour les hybrides