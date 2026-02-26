Vanguard déclare qu'elle règle le litige déposé par le procureur général du Texas et d'autres États

Le gestionnaire de fonds Vanguard Group a déclaré jeudi qu'il avait réglé le litige déposé par les procureurs généraux républicains du Texas et d'autres États, qui avaient allégué que le gestionnaire de fonds et ses rivaux avaient violé le droit de la concurrence dans le cadre de leur activisme climatique.

Un porte-parole de Vanguard of Pennsylvania n'a pas immédiatement divulgué les termes du règlement, mais la société a déclaré dans un communiqué qu'elle réaffirmait "la nature passive de nos fonds indiciels".