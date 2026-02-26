 Aller au contenu principal
Vanguard déclare qu'elle règle le litige déposé par le procureur général du Texas et d'autres États
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 17:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire de fonds Vanguard Group a déclaré jeudi qu'il avait réglé le litige déposé par les procureurs généraux républicains du Texas et d'autres États, qui avaient allégué que le gestionnaire de fonds et ses rivaux avaient violé le droit de la concurrence dans le cadre de leur activisme climatique.

Un porte-parole de Vanguard of Pennsylvania n'a pas immédiatement divulgué les termes du règlement, mais la société a déclaré dans un communiqué qu'elle réaffirmait "la nature passive de nos fonds indiciels".

