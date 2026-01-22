 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi le match Auxerre-PSG va se jouer à un horaire inhabituel
information fournie par So Foot 22/01/2026 à 18:20

Pourquoi le match Auxerre-PSG va se jouer à un horaire inhabituel

Pourquoi le match Auxerre-PSG va se jouer à un horaire inhabituel

Un sérieux concurrent au multiplex Ligue 2. Ce vendredi soir, la 19 e journée du championnat va s’ouvrir avec un match entre Auxerre et le PSG qui sera diffusé à un horaire inhabituel.

La rencontre débutera exceptionnellement à 20 heures plutôt qu’à 20h45 (ou 21 heures quand, comme la semaine dernière, un autre match se joue à 19 heures). Selon les informations de RMC, cette décision a été prise à la suite d’une demande du PSG .…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Habib Beye veut garder Jérémy Jacquet, mais...
    Habib Beye veut garder Jérémy Jacquet, mais...
    information fournie par So Foot 22.01.2026 19:22 

    Le Stade rennais pourra, ou saura-t-il résister ? Attaqué sur Jérémy Jacquet lors de ce mercato hivernal, notamment par Chelsea, le club breton a vu son entraîneur monter au créneau en conférence de presse . « Le marché, ce n’est pas moi qui le contrôle. Il y a ... Lire la suite

  • Manchester United annonce le départ d'un cadre
    Manchester United annonce le départ d'un cadre
    information fournie par So Foot 22.01.2026 18:34 

    Toutes les bonnes choses ont une fin. C’est désormais officiel : Casemiro quittera Manchester United à l’issue de la saison, à la fin de son contrat. Arrivé à l’été 2022 en provenance du Real Madrid, le milieu brésilien laissera derrière lui quatre saisons pleines ... Lire la suite

  • Alisha Lehmann signe son retour en Angleterre
    Alisha Lehmann signe son retour en Angleterre
    information fournie par So Foot 22.01.2026 18:30 

    Lehmann en Angleterre, ça rappelle quelques souvenirs. Sauf qu’il s’agit cette fois d’Alisha, qui vient de fêter ses 27 ans et qui a officiellement débarqué à Leicester, comme l’a annoncé le club ce jeudi. Après un an et demi passé en Italie, entre la Juventus ... Lire la suite

  • Chine: les baigneurs bravent les eaux glaciales à Pékin
    Chine: les baigneurs bravent les eaux glaciales à Pékin
    information fournie par AFP Video 22.01.2026 18:04 

    Au centre de la capitale chinoise, des Pékinois s’offraient mardi une baignade dans le lac Houhai, tandis qu’à proximité d’autres faisaient du patin à glace.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank