Pourquoi le match Auxerre-PSG va se jouer à un horaire inhabituel
Un sérieux concurrent au multiplex Ligue 2. Ce vendredi soir, la 19 e journée du championnat va s’ouvrir avec un match entre Auxerre et le PSG qui sera diffusé à un horaire inhabituel.
La rencontre débutera exceptionnellement à 20 heures plutôt qu’à 20h45 (ou 21 heures quand, comme la semaine dernière, un autre match se joue à 19 heures). Selon les informations de RMC, cette décision a été prise à la suite d’une demande du PSG .…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
