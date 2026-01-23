Vanessa Le Moigne quitte le foot, une bien triste issue

Excédée par les insultes et une vague de haine à son encontre sur les réseaux sociaux, la journaliste de Bein Sports Vanessa Le Moigne a annoncé se retirer du monde du foot en fin de saison. Une annonce qui soulève une nouvelle fois le problème du harcèlement sur les réseaux et qui montre que le combat pour l’acceptation des femmes dans le sport est encore loin d’être gagné.

Après six ans passés à le couvrir à temps plein sur BeIN Sports, voilà que Vanessa Le Moigne va quitter le monde du ballon rond, défaite par des internautes peu courageux et qui ont préféré lâcher leur frustration aux yeux de tous et avec véhémence. Sur Instagram, elle a ainsi annoncé lâché l’affaire concernant le foot : « Merci le foot pour les rencontres… pour les beaux moments mais next […] Fin de saison, j’arrête et maintenant je me sens libérée. La Ligue 2 n’a pas besoin de moi, mais je finis ce que j’ai commencé, et après je fais autre chose. S’il y a autre chose à faire. Merci d’éviter les panenka, je prendrai ça comme une provocation. »

Cyberharcèlement à outrance

Les twittos et autres lui reprochent notamment deux passages. Le premier, où elle s’adresse à Édouard Mendy en disant : « Édouard, félicitations, mais en même temps j’hésite à vous dire félicitations tellement ça a été.. je vais vous laisser commenter tout ce qu’il s’est passé sur la fin. C’est limite dramatique en fait. » Le second, qui lui a valu d’être traitée d’amatrice ou d’être incompétente, pour les plus polis, où elle demande au gardien sénégalais s’il y avait pu avoir un forme d’arrangement entre lui et Brahim Díaz avant le penalty. Des questions spontanées, à chaud, sous le coup du direct et même légitimes (la poser permet d’avoir une réponse mettant fin aux rumeurs, par exemple) à l’issue d’une rencontre hors du commun, au sens propre.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com