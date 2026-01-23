Les supporters de Lille dénoncent des violences policières à Vigo

Sale soirée pour les Lillois. Un premier but au bout de quelques secondes de jeu, une défaite contre le Celta en Ligue Europa (2-1), un niveau de jeu « à la limite du scandale » selon Bruno Genesio, et pour parfaire le tout, des violences policières au stade dénoncées par les fans des Dogues.

Dans un communiqué publié par les Dogues Virages Est (DVE) et la Section Linselles, les supporters reprochent aux forces de l’ordre une attitude « inacceptable » , comme ça avait déjà été le cas en octobre 2024, quand l’un d’entre eux avait été frappé et menotté lors du match contre l’Atlético de Madrid.…

CM pour SOFOOT.com