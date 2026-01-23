Pour Pep Guardiola, la meilleure équipe du monde est en Premier League (ce n'est pas City)
Battu par United, humilié à Bodø, Manchester City tangue. Pendant que les Citizens cherchent encore leur première victoire en 2026 en Premier League, Arsenal a pris le large avec sept points d’avance et un parcours parfait en Ligue des champions.
Suffisant pour que Pep Guardiola lâche son habituel « ils sont plus fort que nous » en conférence de presse : « Absolument, la meilleure équipe du monde en ce moment. Regardez la Ligue des champions, la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup… c’est la meilleure équipe actuellement. » Un hommage XXL pour des Gunners qui semblent avoir pris le pouvoir, pendant que City court derrière.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer