Pour Pep Guardiola, la meilleure équipe du monde est en Premier League (ce n'est pas City)

Pour Pep Guardiola, la meilleure équipe du monde est en Premier League (ce n'est pas City)

Battu par United, humilié à Bodø, Manchester City tangue. Pendant que les Citizens cherchent encore leur première victoire en 2026 en Premier League, Arsenal a pris le large avec sept points d’avance et un parcours parfait en Ligue des champions.

Suffisant pour que Pep Guardiola lâche son habituel « ils sont plus fort que nous » en conférence de presse : « Absolument, la meilleure équipe du monde en ce moment. Regardez la Ligue des champions, la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup… c’est la meilleure équipe actuellement. » Un hommage XXL pour des Gunners qui semblent avoir pris le pouvoir, pendant que City court derrière.…

MH pour SOFOOT.com