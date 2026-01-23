L'OM recrute un grand espoir anglais
Une recrue peut en cacher une autre. C’est officiel : Ethan Nwaneri est Marseillais, au moins jusqu’à la fin de la saison. Arsenal a prêté son joyau de 18 ans à l’OM pour lui offrir du temps de jeu et un bain bouillant version Ligue 1.
Milieu offensif ultra précoce, Nwaneri reste ce gamin entré dans l’histoire en devenant, à 15 ans et 181 jours, le plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League. Cette saison, il a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues, et débarque à Marseille avec l’étiquette de crack à polir.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer